قمصان: الخطيب كان قاسيا مع لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

كشف سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، عن أن محمود الخطيب، رئيس النادي، كان قاسيا مع لاعبي المارد الأحمر بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

قال سامي قمصان في مداخلة هاتفية لبرنامج «حارس الأهلي» على قناة «الأهلي»:" لم نكن أفضل شئ في السوبر الإفريقي، ونفس الشئ حدث أمام اتحاد العاصمة الموسم الماضي، ولكن بعدها انطلقنا انطلاقة قوية للغاية".

أضاف سامي قمصان:" لا أبرر للخسارة، كان هناك حالة من الثقة أيضا لدى اللاعبين، لكن هذه الثقة لم تكن مسيطرة على الجهاز الفني، حذرنا كثيرا من أهمية المباراة وألا نكرر خطأ اتحاد العاصمة، لكن حالة اللاعبين داخل المباراة كان لها عامل الحسم إلى جانب حالة الخصم أيضا الذي كان في كامل مستواه وتركيزه".

أشار سامي قمصان:" لاعبو الأهلي مدركون حزن جمهور الأهلي بعد خسارة السوبر، الخطيب كان قاسيا بعض الشئ مع اللاعبين بعد خسارة السوبر، ولكن لابد من إفاقة للاعبين وهو ما نجحنا فيه".

أتم سامي قمصان:" إن شاء الله لدينا شهر مهم جدا سواء على المستوى الدولي أو المحلي، بمواجهة العين في الانتركونتيننتال وأن نكون بطل السوبر الأفروآسيوي، والسوبر المصري".