أبو عبيدة: وضع الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة في غاية الصعوبة

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قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن وضع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة في غاية الصعوبة.

وأضاف في كلمة مصورة بمناسبة ذكرى انطلاق عملية طوفان الأقصى، اليوم الاثنين، أن ملف الأسرى قد يدخل في نفق مظلم.

وصرح أبو عبيدة: «نقول لجمهور الاحتلال كان باستطاعتكم أن تستعيدوا جميع أسراكم أحياء منذ عام.. حالة الأسرى المتبقين المعنوية والصحية باتت في غاية الصعوبة. لا نستبعد إدخال ملفهم إلى نفق مظلم».

وشدد على أن خيار المقاومة هو مواصلة خوض معركة استنزاف طويلة مع إسرائيل.

وتابع: «قرارنا وخيارنا وهو الاستمرار في المواجهة في معركة استنزاف للعدو طويلة وممتدة ومؤلمة ومكلفة له بشدة، طالما أصر العدو على استمرار العدوان والحرب».