تريزيجيه يوجه رسالة خاصة لـ مرموش بعد تألقه أمام بايرن ميونخ

وجه محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر والريان القطري الحالي، رسالة خاصة لـ عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد تألقه اللافت للأنظار أمام بايرن ميونخ ضمن منافسات البوندسليجا.

يقدم عمر مرموش مستويات قوية للغاية مع آينتراخت فرانكفورت في الموسم الحالي، وقاد فريقه لتعادل ثمين أمام بايرن ميونخ بنتيجة 3-3، أمس الأحد، سجل منها هدفين وصنع آخر، ليواصل الدولي المصري تربعه على عرش هدافي البوندسليجا في الموسم الحالي منفردا.

وشارك تريزيجيه صورة لـ عمر مرموش من مباراة فرانكفورت وبايرن ميونخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» معلقا عليها:" ما شاء الله تبارك الله.. ربنا يحميك عمر مرموش".

ويعتلي عمر مرموش صدارة هدافي البوندسليجا في الموسم الحالي بعد ثنائيته أمام بايرن ميونخ برصيد 8 أهداف وبفارق 3 أهداف عن الوصيف هاري كين، نجم البايرن.