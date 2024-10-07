أبو عبيدة: عملياتنا تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية للعدو وتفرض عليه التهجير

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس، إن عمليات المقاومة تستنزف القدرات الأمنية والدفاعية الاحتلال وتكبده خسائر اقتصادية وتفرض عليه التهجير.

وأضاف في كلمة له بمناسبة ذكرى عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يعيش منبوذا من كل أمم الأرض وشعوبها الحرة.

وشدد على أن الاحتلال لا يشده إلا حبال الإدارة الأمريكية المعهودة التي ستنقطع بلا شك مع مرور الزمن، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه بعد مرور عام على طوفان الأقصى، فلا يزال الشعب الفلسطيني له صمود أسطوري رغم الخذلان وبطش الاحتلال الذي يسانده الأمريكان والغرب.

ولفت أبو عبيدة، إلى أن المقاومة تقاتل في معركة غير متكافئة، أمام الاحتلال الذي لا يتورع عن ارتكاب كل الجرائم، مؤكدا أن مقاتلي المقاومة يواصلون صمودهم البطولي في كل شبر من قطاع غزة.