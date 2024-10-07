أقرَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط 726 جندياً منذ بدء الحرب على قطاع غزة، موضحا أن الرقم ينقسم إلى 380 لقوا حتفهم يوم عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر من العام الماضي، و346 خلال العملية البرية الإسرائيلية داخل غزة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان بمناسبة ذكرى مرور عام على أحداث 7 أكتوبر، أن عدد الجنود المصابين بلغ 4 آلاف و576 منذ ذلك التاريخ، ذاكرا أن "56 جندياً توفوا نتيجة لحوادث خلال العمليات" ولم يحدد طبيعتها، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهامات من الفصائل الفلسطينية وحركة "حماس" بأنه لا يعلن الأرقام الحقيقية لقتلاه ومصابيه.

وذكر الجيش أنه جند 300 ألف جندي احتياطي منذ بدء الحرب، 82% منهم من الرجال و18% من النساء، ونصفهم تقريباً تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاماً.

وأشارت الإحصاءات التي أعلنها الجيش إلى أنه منذ بدء الحرب، انطلق 13 ألفا و200 صاروخ على إسرائيل من غزة، و12 ألفا و400 من لبنان، بينما انطلق 60 من سوريا و180 من اليمن و400 من إيران.

ولفت البيان إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 5 آلاف شخص في الضفة الغربية وغور الأردن تزعم أنهم مشتبه بهم.