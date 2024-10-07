عمرو أديب: المعركة الأساسية لمصر هي مواجهة الفقر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المعركة الأساسية لمصر هي مواجهة الفقر مهما زادت التحديات وتفاقمت التوترات في الإقليم.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أنه يجب ضمان تمكين المواطنين من سد احتياجاتهم.

وأشار إلى أن مصر دولة محدودة الموارد، مشددا على ضرورة أن تكون هناك برامج وأنشطة تراعي الفقراء الذين يمثلون أغلبية المجتمع وأهم شرائحه.

وشدد على أن أي مسار تنموي تخطوه الدولة يركز في المقام الأول على مراعاة ظروف الفقراء، وتقديم المزيد إليهم.

وأشاد بجهود مبادرة حياة كريمة في توفير لحوم طازجة بأسعار مخفضة نسبيًّا، مؤكدا ضرورة الاستمرار في تمكين المواطنين من الحصول على البروتين الحيواني.

ونوه إلى أن توفير ما يحتاجه المواطنون ويعجزون عن تدبيرها هو الدور الأول للحكومة، مشددا على أن المجتمع يجب أن يُترك للعدالة والكرامة وليس لآليات العرض والطلب.



