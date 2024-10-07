إعلام عبري: حماس لا تزال تملك مئات الصواريخ

بعد عام من الحرب على غزة، وفي ظل إطلاق 14 صاروخا من جنوب القطاع على مستوطنات غوش دان، مما أدى إلى إصابة إسرائيليتين، يقدر مسئولون عسكريون أن «مجموعة الصواريخ» التابعة لقوات حماس، تجري محاولات لترميم خطوط التصنيع واستعادة خط الإنتاج.

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن موقع «والا» العبري، قوله إن أجهزة الأمن الإسرائيلية ومسئولون في القيادة الجنوبية، يُقدرون أن حركة حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ وقذائف الهاون من مختلف الأنواع، وهي تعمل على مدار الساعة لإعادة خط الإنتاج.

غير أن الموقع لم يكشف عن تقديراته لقدرات حماس الصاروخية، ولا لمخزونها أو مخزون الفصائل الفلسطينية الأخرى من الصواريخ والقذائف.

ويشير إطلاق الصواريخ إلى استمرار قدرة حماس على الرد، على الرغم من حرب الإبادة الإسرائيلية التي تشنها تل أبيب على القطاع.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إنها أطلقت أيضا صواريخ على سديروت ونير عام وبلدات إسرائيلية أخرى بالقرب من غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض 5 صواريخ أطلقت من غزة.