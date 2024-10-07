 إعادة انتخاب قيس سعيد رئيسا لتونس بنسبة 90.69% من الأصوات - بوابة الشروق
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إعادة انتخاب قيس سعيد رئيسا لتونس بنسبة 90.69% من الأصوات

وكالات
نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 9:48 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 9:48 م

قالت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الاثنين، إن النتائج الأولية أظهرت فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية بنسبة 90.69% من الأصوات.

وبحسب وكالة رويترز، بلغت نسبة الإقبال 28.8% في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد.

واجه سعيد في الانتخابات، منافسين هما رئيس حزب الشعب زهير المغزوي، والعياشي زمال الذي سُجن الشهر الماضي.

وشارك فى عملية التصويت حوالى 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخباً تونسيًا قد توجهوا بالأمس إلى صناديق الاقتراع التي تم توزيعها فى 5 آلاف و13 مركز اقتراع تضم 9 آلاف و669 مكتب اقتراع بالداخل، في مختلف ولايات تونس.

وبلغت تكلفة الانتخابات الرئاسية 92 مليون دينار تونسى للدورتين بحساب ميزانية تقدر بـ45 مليون دينار لكل دورة منهما، وفق عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس محمود الواعر.


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