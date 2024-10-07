ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي

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أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الاثنين أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر الماضي بفضل زيادة قيمة الأصول غير الدولارية ومكاسب الاستثمار.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 97ر419 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 05ر4 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وعزا البنك المركزي هذه الزيادة إلى ارتفاع القيمة المحولة للأصول غير الدولارية في ظل ضعف العملة الأمريكية ومكاسب الاستثمار.

وقال البنك المركزي إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، انخفض بنسبة 9ر0% الشهر الماضي، مما رفع من قيمة الأصول غير الدولارية عند تحويلها إلى الدولار.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وسبائك الذهب.

وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، 3ر379 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 89ر3 مليارات دولار عن الشهر السابق. وأظهرت البيانات أنها تمثل 9ر88% من إجمالي الاحتياطي الأجنبي.

وبلغت قيمة الودائع 28ر22 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 240 مليون دولار عن الشهر السابق.

وقال بنك كوريا إن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع في العالم من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية أغسطس الماضي.