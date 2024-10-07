صحة غزة: متمسكون بأداء رسالتنا الإنسانية مهما كلفنا من تضحيات

جددت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مطالبتها لكل أحرار العالم بوقف العدوان وآلة القتل، والسماح لآلاف الجرحى بمغادرة قطاع غزة نحو المستشفيات التخصصية لإجراء عمليات جراحية معقدة لهم، بعد أن تفاقمت حالتهم الصحية جراء الممارسات العقابية بحقهم.

وطالبت في بيان، اليوم الاثنين، الجهات كل ذات العلاقة بإيجاد آليات ضامنة لوصول الإمدادات الطبية إلى جميع المستشفيات دون قيود، والسماح بدخول الوفود الطبية.

ودعت إلى تأمين الوصول للمرافق الطبية وحمايتها، مؤكدة في ختام بيانها: «نؤكد أننا متمسكون بأداء رسالتنا الإنسانية مهما كلفنا من تضحيات، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون».

ونشرت الوزارة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ367 على قطاع غزة.

وقالت إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدًا و137 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفًا و909 شهداء و97 ألفًا و303 إصابات.