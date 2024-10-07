سؤال برلماني بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية رغم بدء الدراسة



تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تأخر تسليم الكتب المدرسية فى المدارس رغم بدء الدراسة من أسبوعين والبعض يشتريها من أماكن خارج المدارس.

وأشار النائب إلى تلقيه شكاوى من أولياء الأمور بسبب تأخر تسليم الكتب المدرسية فى بعض مدارس الجيزة رغم دفع أولياء الأمور للمصروفات، وتصلهم عروض بشرائها من خارج المدرسة، والعجيب أنها نفس الكتب الدراسية التابعة للوزارة ؟!.

وتساءل "منصور" عن مصاريف طباعة الكتب المدرسية والتى وصلت إلى إجمالى ما يقرب من 13 مليار جنيه سنوياً فى حين كانت 3.5 مليار عام 2018، متسائلا عن أسباب هذه الزيادة

كما تسائل عن تكاليف الملكية الفكرية المطبقة على هذه الكتب وهل تدفع مرة واحدة فى البداية أم يتم دفعها سنوياً؟.

وتابع: "نما إلى علمنا أن الوزارة تعاقدت مع 4 دور نشر ويحصلوا على 100% من ثمن طباعة كل الصفحات بأي كتاب لملايين الكتب المطبوعة سنوياً وهو مبلغ يقارب 9 مليارات جنيه سنوياً كملكية فكرية، ومطلوب موافاتنا بهذه التكاليف والعقود المبرمة فى هذا الشأن".