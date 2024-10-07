حماس: المجازر ضد شعبنا في مخيم جباليا وشمال القطاع دليل على فشل وعجز الاحتلال

قالت حركة المقاومة حماس، إن «المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جباليا وشمال القطاع، والتي أوقعت المئات من الشهداء والمصابين، دليل على فشل الاحتلال وعجزه عن تحقيق أهدافه، وبأنه عدو مجرم فاشي متعطش للدماء».

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين: «نؤكّد في حركة حماس، وبعد عام من مجازر العدو بحق شعبنا في قطاع غزة، أن هذه الجرائم تتم بشكل مباشر وبدعم من الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن، الذين يدعمون هذا الكيان المجرم بالسلاح والذخيرة وهي سياسة صهيوأمريكية لاستمرار حرب الإبادة ضد شعبنا».

ودعت «شعوب الأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى الخروج والاستنفار في الساحات والميادين كافة، للتعبير عن غضبهم واستنكارهم لهذه الجرائم، وقوفاً وتضامناً مع أبناء الشعب الفلسطيني».

واستُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، بعد قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بانتشال جثامين 10 مواطنين، وإصابة عدد آخر بعد قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب محطة أبو قمر في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,909 مواطنين، وإصابة 97,303 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.