صحة جنوب سيناء تطلق برنامج التقييم التغذوي لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، برنامج "التقييم التغذوي" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك استمرارًا لفعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتفعيلًا لمبادرة "100 يوم صحة"، تحت رعاية الرئيس الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الندوات التثقيفية لطلاب المدارس والمعاهد الازهرية بكافة مدن المحافظة.

وقالت الدكتورة حنان لاشين، مدير التغذية العلاجية بمديرية الصحة، في تصريحات صحفية اليوم، إنه جرى تدشين برنامج التقييم التغذوي لطلاب المعاهد الأزهرية تحت إشراف الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، وذلك ضمن برنامج مكافحة الأمراض غير السارية في البيئة المدرسية، وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد بدير، مدير المنطقة الازهرية، وبمشاركة ادارة المعهد النموذجي الابتدائي بطور سيناء.

وأوضحت مدير التغذية العلاجية، أن البرنامج يتضمن ندوة عن التغذية السليمة، وتوضيح دور التغذية في النمو وتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض.

كما جرى شرح الهرم الغذائي والمجاميع الغذائية، وعقد ورشة عمل لتحضير الوجبات الصحية بمشاركة المعلمات والطلاب تتضمن عمل إفطار جماعي صحي.

وأضافت أنه جرى مناقشة الأطعمة الضارة، وأضرار الإفراط في الأغذية التي تحتوي على المواد الحافظة ومكسبات الطعم واللون والرائحة، إضافة إلى التنويه عن أهمية الإفطار الصحي، وعمل تقييم تغذوي للطلاب من خلال المقاييس الإنثروبومترية، وتحويل الطلاب الذين يحتاجون متابعة وتعديل سلوك غذائي إلى وحدة التغذية التابعة لمديرية الصحة.



