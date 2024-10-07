نائب لبناني: لا توجد معلومات مؤكدة حول استخدام إسرائيل لليورانيوم المنضب في لبنان

أعلنت النائب اللبناني، نجاة عون صليبا، أنها "تواصلت مع المجلس الوطني للبحوث العلمية بشأن الأسلحة المستخدمة في العدوان الاسرائيلي على لبنان"، مشيرةً إلى أنّه "لم تصدر بعد نتائج التحاليل المتعلقة بوجود اليورانيوم المنضب في هذه الأسلحة".

وأضافت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنه "حتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة حول استخدام اليورانيوم المنضب قبل صدور نتائج التحاليل".

وأكدت صليبا أنّ "اليورانيوم المنضب هو منتج ثانوي من اليورانيوم المخصب، حيث يمتاز بإشعاعات أقل مقارنةً بالنوع الآخر، ويستخدم عادةً كمعدن ثقيل نظرًا لثقل وزنه"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأوضحت أنّ "هناك احتمالاً لاستخدام هذه المواد في قصف المناطق اللبنانية"، محذرةً من أنّ "اليورانيوم المنضب لا يخترق جلد الإنسان، لكن استنشاقه قد يؤثر على الأعضاء الداخلية".

وفيما يتعلق بالقنابل الفوسفورية، أكّدت صليبا أنها "استخدمت بكثافة في مناطق الجنوب، ودعت المواطنين إلى توخي الحذر". وقالت: "أي رماد متبقي قد يكون سامًا، لذلك يجب الانتباه لتجنب استنشاق هذه المواد".

وأوصت المواطنين "باستخدام الكمامات الخاصة والنظارات الشمسية عند التعامل مع أي بقايا أو رماد"، مشددةً على "ضرورة عدم تنظيف هذه المواد إلا بالمياه لتجنب أي تلوث إضافي".



