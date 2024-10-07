صندوق الثروة السعودي يدرس زيادة حصته في نينتندو اليابانية

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ذكرت تقارير إخبارية أن صندوق الثروة السيادي السعودي يدرس زيادة حصته في شركة ألعاب الكمبيوتر اليابانية نينتندو.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السعودي يواصل زيادة استثماراته في نينتندو والشركات المماثلة. وأعرب الأمير فيصل بن بندر نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية (سافي جيمز) التابعة للصندوق عن تفضيله استمرار هذه الاستراتيجية بدعم من الشركات المعنية.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حاليا 6ر8% من أسهم نينتندو، وهو أكبر مساهم فيها.