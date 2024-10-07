 صحة غزة: جيش الاحتلال قتل 986 كادرا طبيا.. ودمر 130 سيارة إسعاف منذ 7 أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: جيش الاحتلال قتل 986 كادرا طبيا.. ودمر 130 سيارة إسعاف منذ 7 أكتوبر

محمد شعبان
نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 11:46 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 11:46 م

هنأ الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الشعب المصري والفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية حول العالم بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "TEN"، مساء الإثنين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا ممنهجة على المنظومة الصحية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ بهدف إعاقة قدرتها على تقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وقال إن الاحتلال استهدف 155 مؤسسة صحية، وأخرج 33 مستشفى من أصل 38 عن الخدمة، بالإضافة إلى خروج 80 مركزا للرعاية الأولية من إجمالي 94.

وأضاف أن الاحتلال قتل 986 من الكوادر الصحية، من بينهم 184 أخصائيا في مختلف التخصصات الطبية، كما قصف واستهدف 130 سيارة إسعاف حتى الآن.

وذكر أن الاحتلال أحرق مستشفيات كبرى مثل مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الشفاء والقدس، مسببا دمارا هائلا في بنيتها التحتية، بالإضافة إلى اكتشاف 7 مقابر جماعية ضمت كوادرا طبية ومرضى ونازحين كانوا قد لجأوا إلى المستشفيات بحثا عن الأمان.

وأكد أن استهداف المنظومة الصحية في قطاع غزة لا يزال مستمرا حتى الآن، في ظل عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في شمال قطاع غزة.


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