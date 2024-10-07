سول: كوريا الشمالية ترسل المزيد من بالونات القمامة باتجاه الجنوب

أطلقت كوريا الشمالية مرة أخرى بالونات قمامة باتجاه كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، حسبما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق مماثل الأسبوع الماضي.

وأثارت هيئة الأركان المشتركة احتمالية تحليق البالونات باتجاه جزء شمالي من إقليم جيونجي وأجزاء أخرى من منطقة العاصمة سول، ونصحت المواطنين بعدم لمسها والحذر من البالونات التي قد تسقط، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومنذ أواخر مايو، أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 5 آلاف بالون عبر الحدود باتجاه كوريا الجنوبية على مدى يزيد عن 25 مرة. وفي إطلاقها السابق يوم الجمعة الماضي، أرسلت كوريا الشمالية حوالي 320 بالونا.

وتعهد الجيش الكوري الجنوبي باتخاذ إجراءات عسكرية "صارمة" إذا "تجاوزت كوريا الشمالية حدودها" في حملتها المستمرة لإطلاق البالونات أو ألحقت أضرارا جسيمة بالشعب الكوري الجنوبي.

وردا على إطلاق البالونات، كان الجيش الكوري الجنوبي يبث دعاية يومية معادية لكوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود منذ 21 تموز/يوليو الماضي. وقد امتنع الجيش الجنوبي عن إسقاط البالونات بشكل مباشر، مشيرا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.