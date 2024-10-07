 رئيس مجلس النواب: الكونجرس يمكنه الانتظار حتى يتم تحديد احتياجات معالجة الأضرار الناجمة عن الأعاصير - بوابة الشروق
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رئيس مجلس النواب: الكونجرس يمكنه الانتظار حتى يتم تحديد احتياجات معالجة الأضرار الناجمة عن الأعاصير

د ب أ
نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 3:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 3:44 ص

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن الدمار الذي سببه إعصار هيلين لا يتطلب تحركا فوريا من جانب الكونجرس لتعزيز تمويل الإغاثة الفيدرالية، لأن الأمر سيستغرق وقتا لتقييم الأضرار.


ولم يتطرق جونسون صراحة إلى طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، من أعضاء الكونجرس تسريع الموافقة على نحو 6ر1 مليار دولار لوكالة إدارة الأعمال الصغيرة للمساعدة في عملية إعادة البناء عقب الإعصار الذي ضرب أجزاء من ست ولايات، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وقال جونسون في حديث لقناة فوكس نيوز: "المفروض أن نرسل احتياجات وطلبات محددة بناء على الأضرار الفعلية، وهذا يستغرق بعض الوقت خاصة مع عواصف بهذه الضخامة، لذا فإن الكونجرس سوف يقوم بمهمته."


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