تونس: منافسا الرئيس قيس سعيد يعترضان على نتائج التقديرات الأولية للانتخابات الرئاسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد مرشح الانتخابات الرئاسية رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي، نتائج التقديرات الأولية لسبر الآراء التي أشارت إلى فوز ساحق للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.

وأظهرت النتائج لمؤسسة "سيجما كونساي" التي أذاعها التلفزيون الرسمي مساء الأحد بعد ساعتين من إغلاق مكاتب الاقتراع، فوز قيس سعيد بولاية ثانية بنسبة 2ر89% من أصوات الناخبين بينما حصل المرشح العياشي الزمال الموقوف في السجن على 9ر6% من الأصوات.

وجاء زهير المغزاوي ثالثا بنسبة 9ر3%. وقال في تصريحات من مقر حملته "نتائج سبر الآراء غير صحيحة ومجانبة للصواب. المعطيات التي لدينا تقول هذا".

وقال المغزاوي "هي محاولة للتمهيد حتى يقبل الرأي العام النتائج التي سيعلن عنها غدا (الإثنين)" من قبل الهيئة الانتخابات.

وطالب مرشح حركة الشعب هيئة الانتخابات والأمن والجيش بحماية مسار الانتخابات مما أسماه "بمحاولات العبث به".

واعترض فريق الحملة الانتخابية للمرشح العياشي زمال القابع في السجن بتهم ترتبط بافتعال تزكيات شعبية من الناخبين، على نشر التقديرات الأولية لعمليات سبر الآراء، وقال إنها عملية توجيه للرأي العام.

وأعلن أيضا "عن رفضه القاطع للنتائج المنشورة".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد أن نسبة المشاركة الأولية في الاقتراع بلغت 7ر27%.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي إن عمليات الفرز لا تزال مستمرة.

ووفق بيانات الهيئة شارك نحو مليونين و800 ألف ناخب في الاقتراع من بين أكثر من تسعة ملايين و753 ألف ناخب مسجل.