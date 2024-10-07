مفوض الأونروا: عام من حرب وحشية يحول غزة إلى مقبرة لآلاف الفلسطينيين

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن "عاما من الحرب الوحشية" يحول قطاع غزة إلى "مقبرة لعشرات آلاف الفلسطينيين، بينهم عدد كبير جدا من الأطفال".

وأضاف لازاريني، في بيان له مساء اليوم الاثنين: "مر عام تتعرض فيه العائلات في غزة يوميا لمعاناة لا توصف، إذ أصبح النزوح القسري والمرض والجوع والموت القاعدة اليومية لمليوني شخص محاصرين في جيب مدمر".

وتابع: "عام من الحرب الوحشية يحيل قطاع غزة إلى بحر من الأنقاض لا يمكن التعرف إليه، ومقبرة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، بينهم عدد كبير جدًا من الأطفال"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكد أن "تدمير البنية التحتية الأساسية وصل إلى مستويات كارثية"، مشددا على أنه "في غزة، لا يزال المدنيون يتحملون وطأة الحرب".

وبالنسبة إلى أطفال غزة، قال لازاريني إنهم "أول وأكثر من عانى، فإلى جانب القتل والإصابة، فإن كل طفل في غزة يعاني صدمة نفسية، وكثير منهم يعانون ندوبا غير مرئية مدى الحياة، فيما فقد أكثر من 650 ألف طفل عاما جديدا من التعلم".