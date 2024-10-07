وسائل إعلام سورية: الدفاع الجوي يتصدى لهجوم إسرائيلي على وسط البلاد

ذكرت وسائل إعلام سورية أن إسرائيل نفذت مساء الأحد، هجمات على عدة مواقع في المنطقة الوسطى السورية، وأن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم.

وذكر التلفزيون السوري أن هذا القصف وقع بالقرب من بلدة "الشتاي" بريف حمص الشرقي وبقرب بلدة "شنشار" في الريف الجنوبي.

وقال مصدر عسكري إنه في مساء يوم الأحد "شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى ما أدى إلى وقوع خسائر مادية"، بحسب وزارة الدفاع السورية.

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجوم جوي إسرائيلي آخر في وقت سابق من يوم الأحد على المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص.