انتشال جثة شخص مجهول الهوية من مياه ترعة في الشرقية

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استقبل مستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية، جثة شخص مجهولة الهوية؛ عثر عليه في مياه ترعة بحر فاقوس أمام كفر كشك بمركز فاقوس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة مجهولة الهوية في مياه ترعة بحر فاقوس أمام كفر كشك بمركز فاقوس.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهري وتبين أن الجثة لشخص لذكر في الخامسة والخمسين من العمر، مجهول الهوية.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، وبالعرض على النيابة العامة طالبت بإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمها، وطلبت تحريات المباحث.