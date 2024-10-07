باكستان: مقتل 3 أجانب وإصابة عدد آخر في انفجار بالقرب من مطار كراتشي

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قتل ما لا يقل عن ثلاثة أجانب وأصيب 17 آخرون في انفجار ضخم بالقرب من مطار جناح الدولي في كراتشي، شرقي باكستان، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية.

وذكرت مصادر لشبكة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية بأنه سمع دوي الإنفجار في مناطق مختلفة من المدينة مع عرض لقطات تلفزيونية تظهر سحبا ضخمة من الدخان ونيرانا مشتعلة من موقع الحادث.

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى جناح لتلقي العلاج الطارئ.

ويشتبه وزير الداخلية في الإقليم زيا الحسن النجار بأن الإنفجار ناتج عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وأشارت تقارير أولية إلى انفجار صهريج نفط، مما أدى إلى إبتلاع النيران لعدد من المركبات الموجودة في الموقع، وفقا للشرطة.

ووصلت وكالات إنفاذ القانون ورجال الإطفاء إلى المكان.

وتحدث النجار إلى شبكة جيو نيوز، قائلا إن التحقيق في الانفجار قد بدأ، مضيفا أنه يجري جمع تسجيلات كاميرات المراقبة.

وقال: "التقارير تشير إلى أنه كان انفجار عبوة متفجرة بدائية الصنع".





