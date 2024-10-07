تحت عنوان "التطور التكنولوجي بين التحديات والفرص"، صدر العدد 96 الجديد من مجلة الديمقراطية أكتوبر2024 عن مؤسسة الأهرام والتي تعنى بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان المعاصرة.

وتناول العدد مجموعة من القضايا والملفات المهمة لعدد كبير من كبار الكُتّاب، والباحثين المتخصصين.



وفي افتتاحية العدد الجديد، كتب الأستاذ أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية تحت عنوان ""بداية": التجربة المصرية لصون الأمن القومي وتحقيق التنمية المستدامة"، حيث تأتى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في سياق تحفيز مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى كامل قدراتها للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، في ظل احترام كامل لحقوق الإنسان وفقًا للمنظور المصري الشامل، باعتبارها تجربة مصرية تستهدف صون الأمن القومي وتحقيق التنمية المستدامة كأولوية رئيسية في السياسات العامة المصرية، مع تناول أبعاد التنمية المستدامة في مصر بشكل مفصل.

وتضمن باب الدراسات، والذى جاء تقديمه بعنوان "الثروات المهدرة والجنيه المصري" للأستاذ عزمي عاشور، دراستين مهمتين، أولهما بعنوان "التطرف وديناميكية صناعته "رؤية" لاستراتيجية مجابهة مقترحة" للدكتور أيمن السيد عبدالوهاب. والثانية للدكتور محمد خليف بعنوان "نحو أطر حوكمة وإدارة أفضل لجهود التحول الرقمي في مصر".

وجاء ملف العدد بعنوان: "التطور التكنولوجي بين التحديات والفرص"، وجاءت مقدمته للأستاذ إسلام جادالله بعنوان "الديمقراطية الرقمية.. مسار بلا طريق".

كما تناول د. فتحى بولعراس " تأثير التكنولوجيا في ثقافة العمل وطبيعته"، وم. محمد عزام " دور التكنولوجيا في استعادة تنافسية الدول.. عصر ما بعد الأزمات الكبري".

وكشف د. إيهاب خليفة مستقبل " التكنولوجيا والتنمية المستدامة في ظل الثورة الصناعية الخامية"، بينما تناقش د. نهال لطفي "ابعاد تضمين التكنولوجيا في التعليم.. وسيلة أم غاية؟، ويستطلع د. محمد خليف " آفاق ومخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحروب.

فيما تتناول تقي النجار "ازدواجية الأدوار بين الذكاء الاصطناعي والإرهاب".

والأستاذ نور الشيخ " الأمن القومي الرقمي.. التحديات والفرص"، بينما يتطرق د. أسامة السعيد إلى "فرص التطور التقني للإعلام والتحديات المهنية الأخلاقية".

ويكشف م. زياد عبدالتواب أبعاد " التجربة المصرية في معالجة إشكالية العلاقة بين البيانات والأمن القومي، وأخيرا يتناول أستاذ أحمد رضا " الشمول المالي في مصر بين الواقع والمأمول".

وفي قسم المقالات: كتب د. محمد أحمد العدوى مقالاً بعنوان "التسويق السياسي والانتخابات الرئاسية الأمريكية؟؟ مناظرة "ترامب- هاريس"نموذجاً، والأستاذ عماد الغزالي تحت عنوان "عن التعصب والتسلف وخيبات الحداثة، فيما ناقش د. حسن محمد شافعي، العلاقة بين "الدولة الحديثة ومعضلة الطائفية السياسية"، ود. هيثم الحاج على: "العلاقات الثقافية العربية- الصينية.. طموحات وصعوبات ". وتناولت د.مريم وحيد "الطريق إلى النصر. حربا الاستنزاف وأكتوبر 73 في السينما المصرية".

أما في ملف "حالة الدميقراطية"، تحت عنوان "الديمقراطية الغربية.. إشكاليات مستجدة"، فقد تضمن عددًا مهمًا من المقالات في الصدارة منها "محنة الديمقراطية بين الأمن والسياسية"، والذى كتبه الأستاذ أحمد دياب، بينما كتب سفير د. محمد بدر الدين زايد تحت عنوان "الديمقراطية الغربية.. إشكاليات تاريخية وتداعيات سياسية"، وتناول د. توفيق أكلميندوس "الهجرة والأمن والنظام السياسي في أوروبا. ود. محمد أحمد مرسي "تداعيات تراجع الطبقة الوسطي على النموذج السياسي الغربي"، فيما كتب كرم سعيد تحت عنوان "حراك الجامعات الغربية.. انتكاسة النموذج الديمقراطي".

وتناول قسم التقارير عددًا واسعًا من الملفات والقضايا السياسية المهمة، حيث ناقش د. عربي بومدين "الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة.. السياقات والمآلات"، وأستاذة ألفة السلامي "أسباب وتداعيات صعود اليمين المتطرف في أوروبا. كما تناولت أستاذة رانيا مكرم " حدود التغيير في المشهد السياسي الإيراني"، وأستاذة رانيا سليمان سعدالدين "تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، ود. رنا أبو عمرة "تداعيات أزمة أزمة الحكم في فنزويلا بعد الانتخابات الرئاسية".

وفي باب "عروض كتب،" تم مناقشة كتابين مهمين أولهما "التنمية المستدامة وقضايا العصر.. الأهداف والتحديات" عرض الأستاذة أمنية السيد حجاج، وثانيهما "الحرب التكنولوجية الكبري.. الساحات الجديدة للصراع الأمريكي- الصيني"، عرض الأستاذ سيف دسوقي.