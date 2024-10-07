موريتانيا: القبض على عصابة تزور الدولار

أفادت مصادر أمنية موريتانية بأن جهاز الشرطة المختص بالتصدي للجريمة المنظمة اعتقل يوم الأحد في العاصمة نواكشوط عصابة من الجنسية التركية لتزوير الدولار الأمريكي بحوزتها كميات كبيرة من الدولار المزور.

وأوضحت المصادر أنه جرى تتبع النشاط الإجرامي للعصابة بعد الكشف عن كمية من الدولار المزور تم ضخها في أسواق العاصمة وأسفرت عمليات البحث والتحري عن القبض على أفراد العصابة وبحوزتها كميات كبيرة من الدولار المزور تمكنت من تبديل كمية منها.

وأضافت أن هذه أكبر عملية من نوعها في البلاد وستتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة المشتبه بهم إلى النيابة.





