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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد؛ شديد الحرارة على جنوب الصعيد؛ معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

فيما تنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 32 22

العاصمة الإدارية 31 21

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 32 22

دمنهور 30 20

وادى النطرون 31 22

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 21

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 31 21

طنطا 30 21

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 20

السويس 32 21

العريش 29 20

رفح 28 19

رأس سدر 33 22

نخل 30 14

كاترين 28 12

الطور 30 22

طابا 30 23

شرم الشيخ 33 25

الإسكندرية 29 20

العلمين 29 19

مطروح 28 20

السلوم 30 19

سيوة 35 19

رأس غارب 34 24

الغردقة 34 23

سفاجا 34 24

مرسى علم 34 24

شلاتين 35 25

حلايب 32 24

أبو رماد 34 24

رأس حدربة 31 25

الفيوم 32 19

بني سويف 32 19

المنيا 32 18

أسيوط 32 19

سوهاج 33 20

قنا 36 21

الأقصر 36 21

أسوان 37 23

الوادى الجديد 34 21

أبوسمبل 37 24

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى



مكة 40 26

المدينة 42 27

الرياض 37 23

المنامة 35 28

أبوظبى 37 29

الدوحة 35 29

الكويت 38 21

دمشق 32 18

بيروت 29 24

عمان 29 17

القدس 27 17

غزة 28 23

بغداد 39 20

مسقط 34 28

صنعاء 28 11

الخرطوم 39 28

طرابلس 30 22

تونس 32 23

الجزائر 31 24

الرباط 25 17

نواكشوط 40 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى



أنقرة 26 11

إسطنبول 24 14

إسلام آباد 33 21

نيودلهى 35 25

جاكرتا 35 24

بكين 21 08

كوالالمبور 32 24

طوكيو 29 22

أثينا 27 17

روما 24 15

باريس 19 13

مدريد 21 12

برلين 17 11

لندن 17 13

مونتريال 18 07

موسكو 17 11

نيويورك 21 12

واشنطن 25 11

أديس أبابا 22 12