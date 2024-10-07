الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة طولكرم

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بمزيد من تعزيزاتها العسكرية باتجاه مدينة طولكرم، تزامنا مع استمرار اقتحامها للمدينة منذ منتصف الليلة الماضية.

وأفادت مراسلة وكالة «وفا»، بوصول تعزيزات لآليات الاحتلال باتجاه المدينة من محورها الغربي، جابت شوارعها وأحيائها الغربية والشرقية والجنوبية، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن قوات الاحتلال تمركزت في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وكانت آليات الاحتلال وجرافاتها اقتحمت المدينة بعد منتصف الليل، وشرعت بتجريف البنية التحتية في محيط دوار العليمي غربا، ودوار اليونس شمالا، ودوار اكتابا شرقا، وأغلقت الطرق المؤدية إلى مخيم نور شمس من منطقة دوار اكتابا وشارع السكة بسواتر ترابية.

كما جرفت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي لمدخل مخيم نور شمس، والذي دمرته قوات الاحتلال بشكل كامل خلال الاقتحامات السابقة للمخيم.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الراجلة قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، من جهة مستعمرة «أفني حيفتس»، القريبة منها، وأجرت عملية تمشيط واسعة في أراضيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأعلن محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة عن تعليق دوام المؤسسات في المحافظة لهذا اليوم، نظرا لاستمرار اقتحام الاحتلال للمدينة، في الوقت الذي قررت مديرية التربية والتعليم تحويل الدراسة عن بعد في مدارس المدينة والضواحي.