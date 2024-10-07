 ريو تينتو تبحث الاستحواذ على أركاديوم ليثيوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ريو تينتو تبحث الاستحواذ على أركاديوم ليثيوم


نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 8:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 8:39 ص

أكدت شركة التعدين متعددة الجنسيات ريو تينتو التواصل مع شركة أركاديوم ليثيوم الأرجنتينية لإنتاج الليثيوم لبحث الاستحواذ عليها.

ويعتبر هذا التواصل غير ملزم ولا يوجد ما يضمن الوصول إلى صفقة في نهاية الأمر.

وفي بيان صحفي منفصل أكدت شركة أركاديوم ليثيوم تلقيها عرضا من ريو تينتو بشأن استحواذ محتمل.

وقالت أركاديوم ليثيوم إنها مازالت تركز على تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية وطريقها لتحقيق نمو كبير، كما عرضته في مؤتمر المستثمرين في الشهر الماضي.

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت يوم الجمعة أن ريو تينتو تدرس الاستحواذ على أركاديوم ليثيوم  في صفقة يمكن أن تقدر الأخيرة بما بين 4 و6 مليارات دولار وربما أكثر من ذلك.


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