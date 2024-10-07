 حبس تشكيل عصابي تخصص في زراعة النباتات المخدرة بالواحات البحرية 4 أيام - بوابة الشروق
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حبس تشكيل عصابي تخصص في زراعة النباتات المخدرة بالواحات البحرية 4 أيام

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 10:26 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 10:26 ص

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في زراعة النباتات المخدرة والاتجار فيها، في الواحات البحرية.

البداية بورد للنيابة العامة إخطار بضبط أربعة أفدنة مزروعة بنبات القنب "البانجو المخدر"، وضبط خمسة متهمين كوّنوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا، تخصص في زراعة المخدر المشار إليه بمنطقة الواحات البحرية، وبحوزتهم سلاحيْن ناريين وذخائر، ومركبتيْن لنقل وترويج المواد المخدرة.

وكلفت النيابة العامة بالانتقال لمعاينة الأرض المزروعة، وكلفت خبير المعمل الكيماوي بأخذ العينات اللازمة من هذه المزروعات لفحصها، وأمرت بحرث تلك الأرض وحرق ما بها من مزروعات، وتكليف الإدارة الزراعية بتطهيرها من أي آثار لتلك النباتات أو بذورها، وإرسال السلاحين الناريين والذخائر للجهة الفنية المختصة لفحصها.

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