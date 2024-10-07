شهيد و8 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا



استشهد طفل، وأصيب 8 فلسطينيين آخرين، اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، باستشهاد الطفل حاتم سامي هشام غيث (12 عاما)، متأثرا بجروحه الحرجة برصاصة في البطن أدت لتهتك أمعائه.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أُصيب سبعة مواطنين آخرين، بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص الحي، واعتقل 20 مواطنا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها في رام الله والبيرة، تعاملت مع 8 إصابات بالرصاص الحي، أحد الإصابات وصفت بالخطيرة (استشهد لاحقا)، وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عشرات المنازل، واعتقلت 18 مواطنا هم: محمد زهران، ومحمود علقم، وإيهاب شحرور، وأحمد جهاد الشوعاني، وموسى حزين، ومحمد إسحاق يعقوب، وإيهاب بزيع، وكرم البرية، ومحمد حسن البرية، وأحمد حسن اللوزي، وعيسى جحجوح، وأحمد جمال الحوت، وموسى جحجوح، وأحمد عليان، وقبيل حماد، وأحمد علي، والشقيقين شريف وسعيد محمد سعيد زايد، ومحمود حمد، وعلي خالد.

وأغلق الاحتلال طرقا في محيط مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب.