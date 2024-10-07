أغلبية الناخبين يدعمون بناء أول محطة طاقة نووية في كازاخستان

اقتربت كازاخستان خطوة من بناء أولى محطاتها النووية على الإطلاق، بعدما دعمت أغلبية من الناخبين الخطة في استفتاء، رغم وجود معسكر قوي مناهض للطاقة النووية في الجمهورية الواقعة بوسط آسيا.

وأفادت وكالة الأنباء الكازاخية (كازينفورم)، نقلا عن النتائج الأولية، بأن نحو 1ر71% من المواطنين صوتوا في صالح خطط بناء محطة طاقة نووية على بحيرة بلخاش بالقرب من العاصمة السابقة ألماتي في جنوب شرق البلاد.

وقالت المعلومات الرسمية إن نحو 63% من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 8ر7 مليون، أدلوا بأصواتهم أمس الأحد، ما يعني أن الاستفتاء سارٍ.

ورغم امتلاكها احتياطي نفط وغاز كبير، تعاني كازاخستان من مشاكل في إمدادات الطاقة ويدعو معارضو المحطات النووية إلى إنشاء محطة منذ سنوات، مشيرين إلى رواسب اليورانيوم في البلاد.

وتؤيد الحكومة بقيادة الرئيس قاسم جومارت توكاييف إنشاء محطة طاقة نووية، فيما يشيد الرئيس بالاستفتاء ووصف بالتاريخي عند الإدلاء بصوته.

ولدى كازاخستان وهي جمهورية سوفيتية سابقة، حركة قوية مناهضة للطاقة النووية بسبب الاختبارات النووية السوفيتية التي أجريت في مروجها الواسعة.

وقال نشطاء الحقوق المدنية إن عددا من النشطاء المناهضين للطاقة النووية احتجزوا قبل الاستفتاء.

ولم يصوت إلا ربع سكان ألماتي، التي ستكون على مسافة قريبة من المحطة المعتزمة، في الاستفتاء.