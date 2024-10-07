 الفلبين وكوريا الجنوبية تتفقان على إجراء دراسة جدوى بشأن إحياء محطة نووية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الفلبين وكوريا الجنوبية تتفقان على إجراء دراسة جدوى بشأن إحياء محطة نووية

د ب أ
نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 9:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 9:25 ص

اتفقت الفلبين وكوريا الجنوبية على إجراء دراسة جدوى بشأن احتمالية إحياء محطة نووية متوقفة في مانيلا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزارة الطاقة الفلبينية وشركة كوريا للطاقة المائية والنووية وقعتا مذكرة تفاهم بشأن إجراء دراسة جدوى للمحطة، الواقعة في باتان شمال العاصمة مانيلا، اليوم الاثنين، خلال زيارة الرئيس الكوري يون سوك يول لمانيلا.

وتبرز هذه الخطوة من جانب الفلبين الاهتمام العالمي المتزايد بتوفير مصدر طاقة مستقر ودائم، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد تلبية مطالب الطاقة المتزايدة سريعا، بالتزامن مع الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري لخفض الانبعاثات.


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