العاهل السعودي يجري بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء الأحد أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يجري بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة.

وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي "الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يجري مساء يوم الأحد، بناء على ما أوصت به العيادات الملكية بعض الفحوصات الطبية جراء التهاب في الرئة" وفق وكالة الانباء السعودية "واس".

وكان الديوان الملكي أعلن في 19 أيار/مايو الماضي، استكمال الفحوصات الطبية التي أجريت بالعيادات الملكية في قصر السلام بجدة للملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

ويبلغ الملك سلمان من العمر 88 عاماً، ويتولى الحكم في السعودية منذ العام 2015.