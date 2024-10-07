توقعات باتجاه الفيدرالي لخفض الفائدة الأمريكية 1% خلال الـ4 اجتماعات المقبلة

يتوقع المحللون بالأسواق المالية العالمية، إجراء 4 تخفيضات لأسعار الفائدة الأمريكية خلال الأربعة اجتماعات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، تصل إلى 1%، وفقا لـ «تلفزيون الشرق».

وبحسب التوقعات، فإن الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل اجتماع، حتى يصل إجمالي الهبوط إلى 1% في مارس 2024. ويتبقى للفيدرالي الأمريكي اجتماعين في عام 2024، (نوفمبر وديسمبر).

واعتمد المحللون في توقعاتهم على بيانات التوظيف الأمريكية والتي جاءت أعلى من التوقعات، بحسب آخر إصدار لها الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وبعده عن الركود.

وأظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، زيادة قوية في التوظيف خلال شهر سبتمبر الماضي، وهي أكبر قفزة خلال ستة أشهر، كما انخفض أيضا معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1%.

وبحسب تقرير نشرته «إنفيستينج»، فإن المتداولين كانوا يتوقعون اتجاه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل في شهر نوفمبر المقبل، ولكنهم تراجعوا عن هذه التوقعات بعد ظهور بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة الماضي.

ويقيس تقرير الوظائف الأمريكية التغيير في عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم خلال شهر، باستثناء قطاع الزراعة. ويعد إضافة الوظائف المؤشر الأول لإنفاق المستهلك، الذي يمثل معظم النشاط الاقتصادي. ويُستدل منه على أداء الاقتصاد الأمريكي، ويعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة.

وقال "أوستان جولسبي" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، خلال مؤتمر صحفي نقلته الوكالات العالمية: «نحن ننتقل من التركيز على خفض معدل التضخم إلى نهج أكثر توازنًا، حيث نحافظ على التضخم حول الهدف وسط حفاظنا على استمرار الاقتصادي في خلق الوظائف»، مضيفا أن هدف الاحتياطي الفيدرالي حاليًا هو الحفاظ على التضخم والبطالة على أوضعاهم الحالية.

وأشار إلى أنه لا يرى أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتراجع عن إجراء المزيد من خفض الفائدة، لافتا إلى أن التقدير الوسطي لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الـ 19، والذي يتوقع انخفاض معدلات الفائدة إلى 3.4% بحلول نهاية العام المقبل، وإلى 2.9% بحلول نهاية عام 2026، يبدو "مناسبًا جدًا".

وفي سبتمبر الماضي، خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة منذ جائحة كورونا بنحو 50 نقطة أساس، لتصل الفائدة إلى 4.75% و5%.