جزر المالديف تسعى إلى إصلاح العلاقات مع الهند في ظل أزمة ديون تلوح في الافق

تولى رئيس جزر المالديف محمد معزو، السلطة منذ عام في إطار حملة تهدف إلى إبعاد الهند عن شئون بلاده والاقتراب أكثر من الصين. والآن، في ظل أزمة ديون تلوح في الأفق، واستحقاق سداد قروض صينية سابقة، يزور معزو نيودلهي سعيا لإصلاح العلاقات.

ووصل محمد معزو إلى نيودلهي، يوم الأحد، في أول زيارة رسمية له، ومن المرجح أن تكون الأزمة المالية في بلاده بندا رئيسيا في المناقشات مع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقبل زيارته، خفف معزو من لهجته تجاه الهند بشكل ملحوظ، قائلا إنه لم يعارض الهند أبدا، وأن نيودلهي تدرك الضغوط المالية التي تعاني منها بلاده وأنها على استعداد للمساعدة.

وهذا يتناقض مع ما كان عليه الوضع قبل عام عندما تولى معزو منصبه، حيث دفع باتجاه انسحاب القوات الهندية من جزر المالديف ووعد بتنفيذ مشاريع جديدة ضخمة بدعم من الصين.

ودفعت حملته الانتخابية جزر المالديف إلى بؤرة التنافس بين القوتين اللتين تتنافسان على النفوذ في الدولة المطلة على المحيط الهندي والمعروفة بشواطئها الخلابة وموقعها الاستراتيجي الممتد عبر طرق الملاحة العالمية.