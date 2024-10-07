عميد حاسبات حلوان: استعدادات مكثفة لاستقبال 1800 طالب جديد وتحسين جودة التعليم

صرّح الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، بأن الدراسة انتظمت منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد، مشيرا إلى أنه تم استقبال الطلاب بتحية العلم وأداء النشيد الوطني.

وأضاف أن إجراءات التسجيل والقبول للطلاب القدامى بدأت قبل بدء الدراسة بـ10 أيام، بينما بدأت للطلاب الجدد قبل 7 أيام.

وأوضح إمام في تصريحات لجريدة "الشروق" أن الكلية شهدت زيارة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الذي اطمأن على سير العملية التعليمية واستمع إلى آراء وتطلعات الطلاب في العام الدراسي الجديد، كما وجه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بتوفير بيئة تعليمية متميزة، مؤكدًا أن مكتبه وعقله وقلبه مفتوح لجميع طلاب الكلية والجامعة.

وأشار عميد الكلية إلى أن هذا العام سيشهد نشاطًا كبيرًا في الكلية، حيث تضاعف عدد طلاب المستوى الأول ليصل إلى نحو 1800 طالب وطالبة.

وأكد أن هذه الزيادة تمثل مسئولية كبيرة على عاتق الكلية لإعداد مهندسي برمجيات على مستوى عالمي، كما توسعت الكلية في برامج الدراسات العليا، حيث تم فتح العديد من الدبلومات المهنية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وتحول مصر إلى دولة ذكية تعمل بأنظمة حديثة في كافة المجالات.