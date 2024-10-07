استطلاع رأي: ثلثا الإسرائيليين لا يشعرون بالأمان بعد 7 أكتوبر 2023

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أن ثلثي الإسرائيليين لا يشعرون بالأمان بعد عام على طوفان الأقصى.



وبحسب استطلاع أجرته "كان 11" ومعهد "كنتار"، على عيّنة شملت 653 إسرائيليا، فإن 39% من الإسرائيليين فقط، يشعرون بأن إحساسهم بالأمن الشخصي جيد، مقارنة بـ61%، نحو الثلثين، قالوا إنهم لا يشعرون بالأمن، بعد عام من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي لا تزال مستمرة.

وأكد 71% من سكان شمالي البلاد، انعدام الأمن الشخصي.

وتراجعت ثقة الأغلبية بالجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر، وفيما يتعلق بثقة الإسرائيليين به بعد الحرب، قال 41% إن ثقتهم بالجيش قد تضررت، بينما ذكر 35% من المستطلعة آراؤهم، أن ثقتهم بالجيش تحسنت، فيما قال البقية إنهم لا يعرفون.

وجاء في استطلاع نشرته "كان" في وقت سابق الأحد أن أغلبية الإسرائيليين، يعتقدون أن إسرائيل خسرت في الحرب ضد "حماس" في قطاع غزة، أو أنهم يجدون صعوبة في الإجابة عن سؤال كهذا، فيما أكدت أغلبية ساحقة من الإسرائيليين رفضها السكن في "غلاف غزة" عندما تنتهي الحرب.