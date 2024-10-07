متحف ويتني بنيويورك يحتفي بأيقونة الرقص الأمريكي ألفين إيلي بمعرض كبير

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للمرة الأولى، يتم الاحتفاء بعمل أيقونة الرقص الأمريكي ألفين إيلي (1931 – 1989) بمعرض كبير في متحف ويتني في نيويورك.

وقالت القائمة على المعرض أدريان إدواردز، إن إيلي صاحب الرؤية ومصمم الرقصات، كان "أيقونة حقيقية" والمعرض هو "تكوين رائع"، وذلك خلال التحدث عن المعرض الذي يحتفي بحياة إيلي ورقصاته وتأثيره وإرثه.

ويعد إيلي الذي أسس فرقة تحمل اسمه في نيويورك، مازالت ترقص حتى اليوم، أحد أكثر الراقصين ومصممي الرقصات المؤثرين والمهمين في تاريخ الرقص الحديث.

ويضم المعرض المتعدد التخصصات والذي يقام في نيويورك تماثيل ومقاطع فيديو وغيرها من الأعمال لأكثر من 80 فنانا إلى جانب المواد الأرشيفية.

ويركز المعرض على الراقص نفسه ويستكشف شغفه وفضوله وإبداعه من خلال رقصه وضمن سلسلة من الفنانين الآخرين على مدى قرنين تقريبا.

وهذا يعطي الزائرين لمحة تاريخية وإشادة بحياة إيلي ومسيرته وأثره الواسع على تاريخ الرقص وإبداعات السود والثقافة الأمريكية.

ويستمر معرض "إيدجيز أوف إيلي" أو جوانب إيلي، وهو استكشاف للفن والموسيقى والرقص في متحف ويتني، حتى فبراير 2025.