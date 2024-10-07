مشعل: طوفان الأقصى عجّل بالنصر والتحرير وطرد الاحتلال

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن «طوفان الأقصى» يمثل مرحلة جديدة ونقلة كبيرة في الصراع، مشيرًا إلى أن «مكاسب الطوفان ونتائجه لها تأثير استراتيجي عميق في مسار الصراع».

وأضاف في كلمة بالملتقى السابع لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة، بمناسبة الذكرى الأولى لمعركة طوفان الأقصى، صباح الاثنين: «يجب أن نراه على هذا النحو، وإذا لم نتعامل مع الطوفان بهذه الطريقة، سنبخسه حقه ونحرم أنفسنا من الاستفادة من آفاقه».

وأشار إلى أن «هذا الطوفان حقق في عام واحد ما تعجز عنه سنوات»، قائلًا إن «الطوفان عجّل بالنصر والتحرير وطرد الاحتلال».

وأكمل: «لقد أعاد هذا الطوفان الكيان الصهيوني إلى نقطة الصفر، وأصبح يعيش حرب وجود، حيث اهتزت ثقته بنفسه وتدمرت نفسيته، حتى الشارع الصهيوني فقد الثقة بنفسه، كما أظهرت آخر استطلاعات الرأي».

وذكر أن «هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن رغبة الكثيرين في الرحيل من فلسطين، وعن قلقهم من العيش في مناطق مثل غلاف غزة أو شمال فلسطين»، مضيفًا: «كما تشير إلى أن الصهاينة يرون أن الهزيمة لم تلحق بحماس، بل بنتنياهو وإسرائيل، المقاومة انتصرت، وهذه قناعة حتى لدى الصهاينة أنفسهم».

وواصل: «اليوم، الكيان الصهيوني يكاد يفقد الرؤية والبوصلة، وكذلك ثقته في قدرته على البقاء لفترة أطول، الطوفان حطم هذه الثقة، ودمر صورة الكيان أمام العالم، الصورة التي أنفق عليها مليارات من الدولارات، الطوفان كشف الوجه الحقيقي القبيح للكيان الصهيوني».

وأشار إلى أن «حبل الدعم الدولي للكيان الصهيوني يتقطع رويدًا رويدًا»، قائلًا إن «الإنسانية استعادت بعض أخلاقها وقيمها، وانحازت للحق، والآن يبقى على الأنظمة أن تستمع لشعوبها وتقر بالحق الفلسطيني، وتحترم إرادة الأمة والمنطقة، وتقطع علاقتها مع هذا الكيان».