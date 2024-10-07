السفير الفلسطيني لدى موسكو: إعادة إعمار غزة ستكلف نحو 90 مليار دولار

صرح السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل بأن إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 7 أو 8 سنوات، وستكلف ما بين 80 و90 مليار دولار، حسب التقديرات المتواضعة للأمم المتحدة.



وقال السفير في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر يوم الاثنين، إن "السلطة الفلسطينية يجب أن تعود إلى غزة بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب. وهذه القوة الوحيدة القادرة على إدارة غزة في المرحلة الحالية وما بعد الحرب".



وأضاف: "هي الوحيدة التي تستطيع أن تقوم بالتحضير لمؤتمر دولي بشأن إعادة إعمار غزة، التي ستكلف، حسب التقديرات الأكثر تواضعا للأمم المتحدة، ما بين 80 و90 مليار دولار. وستتطلب إعادة إعمار البنية التحتية 7 أو 8 سنوات".

وأكد أنه من الضروري عقد مؤتمر دولي للمانحين حول إعادة إعمار غزة بشكل عاجل، مضيفا أن هذا المؤتمر لن يعقد إن لم تكن هناك تسوية ورؤية واضحة، وهذا أمر ممكن مع السلطة الفلسطينية فقط".