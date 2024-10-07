ناقشت مجلة السياسة الدولية في عددها الذي صدر في الأول من أكتوبر الجاري، جملة من القضايا والتحولات الدولية والإقليمية.

وركزت افتتاحية العدد التي كتبها الأستاذ أحمد ناجي قمحه رئيس التحرير، وملف العدد الذي قدم له الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري على قمة المستقبل التي عقدتها الأمم المتحدة خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٣ سبتمبر الماضي.

وتناولت الموضوعات المنشورة بالمجلة؛ القمة وآفاق التغير، وتحديات الواقع، وتحدى إصلاح الأمم المتحدة، والجهود لتحقيق العدالة الدولية، وتطوير قدرات الأمم المتحدة في المستقبل، وكذلك دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون في صياغة ميثاق المستقبل الرقمي ، وإصلاح النظام المالي العالمي .

كما ركزت المجلة على تناول مستقبل التصعيد العسكري الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، وما إذا كانت المنطقة على شفا حرب أهلية، وذلك في قسم خاص تناول الآليات الإيرانية لإدارة التصعيد مع إسرائيل بعد اغتيال إسماعيل هنية، وتأثير التطورات الإقليمية في الوضع الداخلي في لبنان، كذلك تأثير الحرب على غزة في تغيير الداخل الإسرائيلي، تأثيرات التصعيد الإقليمي في فرص التهدئة في غزة.

وتناول قسم خاص عن "الانتخابات الرئاسية الأمريكية" قضايا السياسة الخارجية في برنامج هاريـس الانتخابي، وأهداف ومصالح ممولي الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى السياسة الاقتصادية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وحاولت مقدمة قسم الدراسات بالمجلة الإجابة على لماذا يترشح إخوان الجزائر في الانتخابات الرئاسية رغم تكرار الفشل؟، وتناول القسم ثلاث دراسات بحث تطور ممارسات صنع التأثير الدولي في القرن الحادي والعشرين، وسلوك الصين تجاه إدارة الأزمة التايوانية في الحقبة الجديدة.. محددات وسيناريوهات، والصراعات المتجددة في منطقة الساحل الإفريقي.. تحليل من منظور سياسي - اجتماعي ، وأخيرا تأثير مستوى التعاون الصيني-العربي في تفعيل الشراكات المستقبلية بين الطرفين.

وتضمن قسم المقالات رؤى بحثية حول مراجعة لآلية العقوبات الاقتصادية الأممية والدولية، والتداعيات الاقتصادية والسياسية لقضايا اللاجئين، بالإضافة إلى مفهوم أمن الطاقة في ظل التغيرات المناخية، ومستقبل حلف الناتو بعد مرور 75 عامًا، وكذلك تداعيات وخيارا اليمين الأوروبي في السلطة، ودواعي ومظاهر انهيار الردع الإسرائيلي.

وتناول قسم القضايا مقاربات التعاون المصري مع الدول الإفريقية، ودلالات زيارات بوتين الآسيوية. وتناول قسم التطرف والإرهاب دوافع ومخاطر التحولات في الظاهرة الإرهابية، ومعضلة الارتباطات العابرة في الظاهرة الإرهابية بإفريقيا، والمشهد الإرهابي في أوروبا، بجانب أوجه الشبه والاختلاف في أطوار التنظيمات الإرهابية في آسيا، وأخيرا خصوصية تحولات خريطة الإرهاب في أمريكـا اللاتينيـة .

وبحث القسم الاستراتيجي والعسكري العقيــدة العسكرية في مواجهة تعقيدات البيئة الأمنية العالمية، وتناول التقاليد المؤسسـة لخصائـص العقيـدة العسكريـة المصريـة، وبنـاء العقيدة العسكرية لحلف الناتو، وكذلك تطور العقيدة العسكرية الأمريكية، وكذلك العقيدة العسكرية الروسية بين الآمال التاريخية والتحديات المعاصرة.

في حين تناول القسم الاقتصادي صناديـق الثـروة السياديـة، ومخاطر وفرص استثمارات صناديق الثروة السيادية مع التركيز على استثمارات الصناديق السيادية في قطاع الطاقة المتجددة، ودور صناديق الثروة السيادية في دعم الابتكار وتوطين التكنولوجيا. بينما تناول قسم فيم يفكر العالم مستقبل الردع النووي في ظل التوترات الدولية المتصاعدة.

وركز ملحق تحولات نظرية على بحث سياسات الترفيه في العلاقات الدولية، فتناول الاستخدام السياسي لقوة الترفيه في العلاقات الدولية، والاقترابات النظرية للعلاقة العلاقة بين الترفيه والسياسة، وتحديات توظيف الثقافة الشعبية في بناء القوة الناعمة، ومقاربات الدور التنموي للترفيه في الاقتصاد العالمي، وكذلك أطر مفسرة لدور الرياضة في تحفيز الصراع أو السلام، وأدوار السينما في بناء عوالم بديلة في العلاقات الدولية .

وأخيرا بحث ملحق تحولات استراتيجية التكنولوجيــا وصــراع القــوى الدوليــة، فناقش تأثير الثورة التكنولوجية في العلاقات الدولية، وملامح وأبعاد التنافس التكنولوجي الروسي-الأوروبي، بجانب أسباب وتداعيات التنافس الصيني-الأمريكي في صناعة التكنولوجيا، ودور التكنولوجيا في تغيير طبيعة الصراعات والحروب في المستقبل، وناقش كيف تعتمد القوى المتوسطة الصاعدة في النظام الدولي على التكنولوجيا لتعزيز مكانتها الدولية، بالإضافة على دور الدبلوماسية التكنولوجية في تعزيز التعاون الدولي.