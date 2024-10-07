 مستشار الرئيس الفلسطيني: لا تفاؤل بنهاية قريبة لحرب الإبادة الإسرائيلية.. كل المؤشرات مغلقة - بوابة الشروق
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مستشار الرئيس الفلسطيني: لا تفاؤل بنهاية قريبة لحرب الإبادة الإسرائيلية.. كل المؤشرات مغلقة

محمد شعبان
نشر في: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 9:16 م | آخر تحديث: الإثنين 7 أكتوبر 2024 - 9:16 م

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه "لا يوجد ما يدعو للتفاؤل بشأن رؤية نهاية قريبة للعدوان الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "كل المؤشرات بعد مرور عام من حرب الإبادة الإسرائيلية مغلقة ولا تدعو للتفاؤل".

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة نتنياهو تعتبر الحرب غاية وليست وسيلة، مشيرًا إلى أنها تبني جميع استراتيجياتها على استمرارها.

وأضاف أن إسرائيل تنفذ استراتيجية معدة سلفًا في دوائر صنع القرار الأمريكي؛ تستهدف إبقاء المنطقة العربية تحت الضغط والتوتر، موضحًا أن نتنياهو استغل أحداث السابع من أكتوبر الماضي كفرصة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

واتهم الإدارة الأمريكية بتوفير جميع أسباب استمرار الحرب، مشيرًا إلى أنها منعت مجلس الأمن 3 مرات من إصدار قرار بوقف العدوان، وقدمت لإسرائيل كل ما تحتاجه من دعم عسكري ولوجيستي وغطاء سياسي وقانوني لمواصلة عدوانها، في ظل مواقف عربية وإسلامية ودولية لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب الذي يمكن من وقف العدوان.

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