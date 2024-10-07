تقرير دولي: 2023 العام الأكثر جفافا لأنهار العالم منذ 3 عقود

أفاد تقرير دولي صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأن العام الماضي 2023، يعتبر الأكثر جفافا للأنهار العالمية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن المنظمة ما ذكرته في تقرير "حالة الموارد المائية العالمية"، الذي سلط الضوء على أن هناك عجزا متزايدا في موارد المياه العالمية، وتغييرات حرجة في توفرها في عصر الطلب المتزايد.



وأضاف التقرير أن السنوات الخمس الماضية، شهدت انخفاضا كبيرا لتدفقات الأنهار بما يقلل من كمية المياه المتاحة للمجتمعات والزراعة والنظم الأيكولوجية، ما يزيد من الضغط على إمدادات المياه العالمية.

كما عانت الأنهار الجليدية من أكبر خسارة في الكتلة تم تسجيلها على الإطلاق في العقود الخمسة الماضية، فضلا عن أن عام 2023 هو العام الثاني على التوالي، الذي أبلغت فيه جميع المناطق في العالم التي بها أنهار جليدية عن فقدان الجليد.

في السياق ذاته، حذرت سيليست ساولو، الأمينة العامة للمنظمة، من خطورة ذوبان الجليد والأنهار الجليدية، حيث يهدد الأمن المائي على المدى الطويل لملايين البشر، مشيرة إلى أن العالم لا يتخذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة ذلك.

ولفتت ساولو إلى أن الوضع أصبح أكثر تقلبا، ولا يمكن التنبؤ به، وأن العالم يواجه مشاكل متزايدة تتعلق إما بكثرة المياه أو قلتها.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة أجراها باحثو جامعة إنديانا الأمريكية، عن تنبؤات كارثية بشأن ظاهرة "انقطاع المياه عن الأنهار"، ما يقدم طريقة لتوقع موعد ومكان تغيرات مسارات الأنهار.