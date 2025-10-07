مدارس تركيا تقيم فعاليات توعوية عن مأساة غزة: فلسطين حرة من النهر إلى البحر

• بمشاركة الطلاب في جميع المدارس بالولايات التركية، بموجب تعميم صادر عن وزير التربية التركي يوسف تكين..

تقيم مدارس تركيا، الثلاثاء، فعاليات توعوية بمشاركة الطلاب عن فلسطين والمأساة المتواصلة في قطاع غزة، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية منذ عامين.

ويأتي ذلك بموجب تعميم أصدره وزير التربية التركي يوسف تكين إلى جميع المدارس في الولايات التركية.

ولا تهدف الفعاليات إلى تزويد الطلاب بمعلومات فحسب، بل أيضا إلى تكريس مفاهيم الضمير والعدالة لديهم، والتوعية بمسؤولياتهم الإنسانية، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وفي هذا الإطار، تجمع الطلاب في ثانوية كتشي أوران بالعاصمة أنقرة في ساحة المدرسة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية والتركية.

ورددوا هتافات جماعية مثل: "لا يمكننا الصمت بينما يموت الأطفال"، و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، و"يا إسرائيل القاتلة، اخرجي من غزة".

وفي حديث للأناضول، قال نائب مدير التربية في أنقرة أمره طوكاطلي: "ننظم هذه الفعاليات بهدف ضمان أن يلمس طلابنا في مدارسنا، ولو لمحة، المعاناة التي يعيشها أطفال غزة والإبادة الجماعية التي يتعرضون لها، وأن يتمكنوا من التضامن معهم".

وأضاف طوكاطلي: "نهدف إلى تنشئة طلابنا أفرادا ملتزمين بالقيم العالمية، ويتمتعون بالضمير والأخلاق، ويدافعون عن المظلومين أينما كانوا".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.