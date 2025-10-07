الإسكندرية تستعد لاستقبال 6 نوات في شتاء 2025

قال أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المدينة تستعد لاستقبال 6 نوات خلال موسم شتاء 2025، مؤكدًا أن النوات ليست مجرد حالة جوية، بل جزء من هوية الإسكندرية وسحرها الخاص، الذي يجمع بين البحر وأهل المدينة في موعد متجدد كل عام.

وأوضح إبراهيم، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإسكندرية وحدها تعرف أن للبحر فصوله الخاصة، وشتاءها لا يشبه أي شتاء آخر، فكل نوة تمثل فصلًا جديدًا من رواية البحر التي لا تنتهي.

وأضاف أن سكان الإسكندرية ينتظرون النوات بشغف، ويعرفون مواعيدها ويحفظون أسماءها كما يحفظون طريق الكورنيش، مشيرًا إلى أن هذا الموسم يشمل ست نوات رئيسية تتنوع بين رياح وأمطار وأجواء خريفية وشتوية مميزة، وهي:

- نوة الرياح الصليبة: تبدأ في 20 أكتوبر وتستمر 3 أيام، معلنة بداية فصول الشتاء.

- نوة المكنسة: تبدأ في 16 نوفمبر وتستمر 4 أيام، وتُعد من أقوى نوات الخريف بأمطارها الغزيرة.

- نوة باقي المكنس: تبدأ في 22 نوفمبر ولمدة 4 أيام، وتتميز برياح قوية وأمطار متواصلة.

- نوة قاسم: تبدأ في 4 ديسمبر وتستمر 5 أيام، وتتسم بموج عالٍ ورياح شديدة.

- نوة الفيضة الصغرى: تبدأ في 19 ديسمبر وتستمر 5 أيام، بأجواء شتوية هادئة.

- نوة عيد الميلاد: تبدأ في 28 ديسمبر وتستمر يومين، وتختتم بها المدينة عامها بأمطار خفيفة ونسيم بارد.

وأكد إبراهيم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى، بالتنسيق مع شركتي الصرف الصحي والمياه، لمتابعة تصريف مياه الأمطار وتأمين الشواطئ، إلى جانب تحذير المواطنين من النزول إلى البحر خلال فترات النوات.