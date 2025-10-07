لاتفيا تمدد إغلاق المجال الجوي خلال الليل على طول حدودها مع روسيا وبيلاروس

قالت وزارة الدفاع اللاتفية اليوم الثلاثاء، إنها ستواصل إغلاق مجالها الجوي على طول الحدود الشرقية مع روسيا وبيلاروس خلال الليل إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم الإبقاء على المجال الجوي مغلقا من الثامنة مساء وحتى السابعة صباحا يوميا، ليمتد إلى ارتفاع يصل إلى 6 آلاف متر ويغطي منطقة بعرض 50 كيلومترا على طول الحدود.

وفرضت لاتفيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، هذه القيود لأول مرة في سبتمبر بعد اختراق مسيرات للمجال الجوي لبولندا المجاورة. وظل المجال الجوي مغلقا في البداية لمدة أسبوع قبل أنه يصبح الإغلاق مقصورا على ساعات الليل حتى الثامن من أكتوبر.

وتشترك لاتفيا في حدود بطول 283 كيلومترا مع روسيا وبطول 172 كيلومترا مع بيلاروس، وقد دخلت مسيرات من قبل المجال الجوي اللاتفي منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.