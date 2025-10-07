مد موعد التسجيل في الدورة السادسة لاستشارات الأفلام حتى 12 أكتوبر

أعلنت قافلة بين سينمائيات عن مد موعد التسجيل في الدورة السادسة من برنامج الاستشارات الفنية للأفلام، الموجه لصانعات وصناع الأفلام في العالم العربي حتى ١٢ أكتوبر الجاري.

يقدم البرنامج دعمًا فنيًا واستشارات متخصصة على يد سينمائيات محترفات، لصُنّاع الأفلام من أصحاب المشاريع التسجيلية أو الروائية، في مختلف مراحل الإنتاج. يُعقد البرنامج ثلاث مرات سنويًا، وتمتد كل دورة على مدار ثلاثة أشهر، يتم خلالها اختيار ثلاثة مشاريع للمشاركة.

تضم اللجنة الاستشارية للبرنامج ٦ من صانعات الأفلام البارزات في العالم العربي: من فلسطين المونتيرة رباب حاج يحيى، ومن لبنان المنتجة جانا وهبة، والمونتيرة الفرنسية من أصل لبناني جلاديس جوجو، ومديرة التصوير چوسلين أبي چبرايل، ومصممة الصوت والمخرجة رنا عيد، ومن مصر المخرجة أمل رمسيس مؤسسة ومديرة قافلة بين سينمائيات.

وأشارت المخرجة أمل رمسيس، مؤسسة ومديرة قافلة بين سينمائيات، أن تجربة برنامج استشارات الأفلام، الذي انطلق في يناير 2024، سلّط الضوء على عدد كبير من المشاريع السينمائية المتميزة التي بقيت خارج دائرة الاهتمام رغم ما تحمله من طاقات سردية ورؤى فنية لافتة. ولفتت إلى أن هذه المشاريع تعود لصنّاع أفلام من مختلف بلدان العالم العربي، يعانون من صعوبة الوصول إلى فرص الدعم المحدودة داخل السوق السينمائية.

ويعد برنامج استشارات الأفلام امتدادًا لأنشطة قافلة بين سينمائيات في دعم صانعات وصناع الأفلام في العالم العربي منذ تأسيسها كمبادرة مستقلة بدأت في مصر في عام ٢٠٠٨. وتدير القافلة مجموعة من صانعات الأفلام، وتسعى من خلال العروض المتنقلة في عدد من البلاد وعروض الأونلاين للأفلام التي تصنعها نساء على مستوى العالم إلى دعم دور المرأة في صناعة السينما، كذلك تسعى إلى خلق شبكة دولية من صانعات الأفلام من مناطق مختلفة حول العالم، وخاصة من العالم العربي.

تقوم قافلة بين سينمائيات بدور فعال أيضاً في مجال التعليم السينمائي وتدريب النساء على تقنيات عمل الأفلام التسجيلية الإبداعية وذلك في مجالات الإخراج والانتاج والمونتاج والتصوير، وكذلك دعم المشاريع السينمائية للنساء في أي من مراحل الإنتاج.