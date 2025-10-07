اشتدت قوة الإعصار بريسيلا، وتحول إلى عاصفة من الفئة الثانية، ومن المتوقع أن تشتد قوته في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، أثناء دورانه قبالة الساحل المكسيكي على المحيط الهادئ.

وقال المركز الوطني للأعاصير في ميامي،إنه في الصباح الباكر اليوم الثلاثاء، كان إعصار بريسيلا على مسافة نحو 255 ميلاً (410 كيلومترات) باتجاه غرب إلى جنوب غرب رأس كابو كورينتس المكسيكي، وحوالي 245 ميلاً (390 كيلومترًا) جنوبي الطرف الجنوبي لولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية.

وبلغت السرعة القصوى المستمرة للرياح 100 ميلا في الساعة (155 كيلومترا/ساعة) وكانت تتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة 10 أميال في الساعة (17 كيلومترا /ساعة).