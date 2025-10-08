ليبيا تتسلم من الأردن 6 ناشطين شاركوا في أسطول الصمود

أعلنت ليبيا، الثلاثاء، تسلمها في العاصمة الأردنية عمّان 6 من مواطنيها المشاركين في سفينة "عمر المختار" التابعة لأسطول الصمود العالمي، تمهيدا لعودتهم إلى البلاد عبر تركيا.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نشرته منصة "حكومتنا" الرسمية عبر حسابها بمنصة فيسبوك الأمريكية.

وأكد البيان "استلام المواطنين الليبيين الـ6، أعضاء طاقم سفينة عمر المختار المتبقين من قافلة الصمود، وذلك في العاصمة الأردنية عمان".

وأوضح أن الناشطين "في طريقهم للترحيل إلى تركيا تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن".

ومع استلام الستة الناشطين، يكتمل ترحيل جميع النشطاء الليبيين ممن كانوا على متن سفينة "عمر المختار"، عقب وصول 7 آخرين إلى مدينة إسطنبول، السبت الماضي.

وفي حديث خاص للأناضول، قال عضو مؤسس السفينة عبد المنعم حريشة: "وصل المناضلون الستة إلى الأردن برفقة الناشطة الأسكتلندية إيفون ريدلي التي كانت معهم على متن السفينة".

وأضاف أن الناشطين الليبيين هم "سعد المغربي، عبد الناصر أحمد الأسطى، عبد الرحمن عاصم حامد، حمزة رافع ساسي، مصطفى أبوبكر فطيس، كمال الشامي".

وكانت سفينة "عمر المختار" أبحرت من العاصمة طرابلس، وانضمت إلى أسطول الصمود العالمي في 30 سبتمبر الماضي في المياه الدولية بالبحر المتوسط.

وكان على متن السفينة 17 ناشطًا، معظمهم من ليبيا، إلى جانب اثنين من اسكتلندا، وكندي، وأمريكي، وبريطاني، ونيجيري.

وفي الأول من أكتوبر الجاري، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية بمهمة إنسانية باتجاه غزة، واعتقلت مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.