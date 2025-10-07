كوريا الجنوبية: رفع معدل التوظيف الإلزامي لذوي الإعاقة إلى 4%

رفعت الحكومة في كوريا الجنوبية معدل التوظيف الإلزامي للأشخاص ذوي الإعاقة في الشركات إلى 4 % وذلك للمساعدة في توسيع نطاق فرصهم الوظيفية، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وبموجب إجراءات جديدة أعلنتها وزارة العمل مطلع الشهر الجاري، سيُطلب من شركات القطاع الخاص تخصيص 5ر3 % من قوتها العاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2029، بينما سيرتفع المعدل في القطاع العام إلى 4 %.

وسوف يتم تنفيذ القاعدة الجديدة على مراحل، بهدف زيادة المعدل الإلزامي للقطاع الخاص من 1ر3 % الحالية إلى 3ر3 % في عام 2027 و 5ر3 % في عام 2029.

يشار إلى أن المعدل الحالي للقطاع العام هو 8ر3 %.

وبحسب الوزارة ، فإن كل زيادة بمقدار 2ر0 نقطة مئوية في المعدل الإلزامي تعادل توظيف 15 ألف شخص إضافي من ذوي الإعاقة لدى القطاع الخاص و 4 آلاف شخص إضافي في القطاع العام.